بعد إعلان اعتزاله.. مسيرة الهداف السوري فراس الخطيب في سطور

بعد اكثر من 15 عامًا من الاحتراف بالملاعب الكروية، أعلن اللاعب السوري وقائد منتخب سوريا فراس الخطيب البالغ من العمر 36 عامًا، قرار اعتزاله بشكل نهائي أمس ليفاجئ جمهوره بهذا القرار، مؤكدًا أنه لن يترك كرة القدم التي عاش عمره بها ولها وأنه سيستكمل مسيرته الرياضية كمدرب أو كمحلل رياضي.

وقال فراس الخطيب لاعب الوسط وأسطورة كرة القدم السورية، في تصريحات إعلامية، أنه طيلة الصيف تواجد مع منتخب سوريا، وتلك الفترة كان لابد أن يكون موجود مع فريقه السالمية الكويتي، موضحا أن ذلك أثر على مكانته به وسبب له مشكلة، وأنه لا يرغب في الاستمرار والظهور بمستوى أقل من مستواه المعتاد الذي قد يجعل البعض يطالبه بإنهاء مسيرته الكروية.

وتابع هداف المنتخب السوري أنه لن يترك كرة القدم وسيعمل كمساعد في الوقت الحالي حتى يصبح مدرب أو محلل رياضي لافتا أن أي خطوة مستقبلية له تحتاج لدراسة قبل أن يخطوها.

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وكان الخطيب قرر الاعتزال بعد أيام من تصريح فجر إبراهيم مدرب المنتخب بأحد الوكالات الإعلامي، بأن الخطيب بات خارج حساباته ولن يشارك في التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العالم نظرا لعدم ارتباطه بأي نادي وهذا ما يمنع مشاركته.

مسيرة فراس الخطيب الكروية

. بدأ مسيرته الكروية في فريق الناشئين بنادي الكرامة وهو النادي الأكبر في مدينة حمص السورية التي ينتمي لها الخطيب، وظل يتدرج حتى وصل للفريق الأول وأثبت نفسه كلاعب محترف ذو مهارات في الملاعب عالية.

. استُدعى للمنتخب السوري وذاع صيته وتألقه ليصبح لاعب اساس يعتمد عليه في المنتخب.

. كانت اول أهدافه في الدوري السوري أمام نادي الفتوة عام 2001.

. لعب فترة قصيرة في أوروبا مع ناديي جينت

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وأندرلخت البلجيكيين.

.انتقل ليحترف بنادي النصر الكويتي ثم انتقل لنادي العربي الكويتي في موسم2003/2004.

. خاض التصفيات المؤهلة لأولمبياد أثينا 2004 مع المنتخب الأولمبي.

. في 2005 تم إعارته للنادي الأهلي القطري ثم انتقل لنادي القادسية الكويتي في 2009، وفي موسم 2011/2012 انتقل إلى نادي أم صلال.

. في عام 2012 انتقل إلى نادي القادسية الكويتي مرة أخرى، وفي موسم 2012/2013 انتقل إلى نادي زاخو العراقي ولعب لهم لمدة موسم واحد.

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. خاض تجربة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ورغب في التعاقد معه إلا أن إدارة الفريق لم تنجح باستصدار تصريح عمل له في إنجلترا.

. في 2012 لعب فترة ليست بالكبيرة في نادي زاخو العراقي، ثم سافر ليلعب في عام 2013 بنادي شنغهاي شينهوا الصيني فترة كانت صغيرة ليعود مرة أخرى إلى نادي العربي الكويتي.

. وخلال مسيرة فراس الخطيب الكروية تمكن بحصد اهداف تجعله الهداف التاريخي للدوري الكويتي الممتاز وأفضل من لعب فيه عبر التاريخ.

. ويعتبر أحد اللاعبين السبعة في العالم الذين شاركوا مع منتخبات بلدانهم ست مرات بتصفيات المونديال، حيث لعب الخطيب بتصفيات كأس العالم 2002 وحتى 2022.