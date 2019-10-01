رياضة | أسطورة مانشستر سيتي يوضح مصادر خطورة أجويرو

أثنى جو هارت، حارس المرمى التاريخي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على زميله السابق في السيتي، المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وقال هارت خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "هو عنيد للغاية، عندما اتحدث مع اصدقائي حراس المرمى عن وضع الضغط على المهاجمين هو لا يكتفي بحني رأسه فقط سيرجيو يشعر بكل شئ وبكل موقف يتعرض له".

وأضاف هارت بقوله: "عندما تتقدم إليه مبكراً يقوم بنقرها وإذا وقفت وانتظرته سيضعها بجانبك. انا لا أعلم ما اذا كان يعلم ما يفعله، هذا هو ما عليه، إنها غريزته، إنه الرجل الذي يصنع الفارق".