رياضة | عاجل.. قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ومحمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الإطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.
قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح
ويدرس الكابتن حسام البدري قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.
جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن البدري استقر على القائمة التي سيعلنها خلال أيام لمعسكر أكتوبر، حيث من المنتظر أن تضم عددا من الأسماء على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عواد وأحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد فتحي وعبد الله جمعة وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأحمد أيمن منصور ورامى ربيعة ومحمد هاني ومحمود متولى وباهر المحمدي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد حمدي ورجب بكار وعلى جبر وأسامة جلال.
خط الوسط: طارق حامد ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وعبد الله السعيد ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ويوسف أوباما وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدي "قفشة" وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات ورمضان صبحي ونبيل عماد دونجا وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر ومحمد ابراهيم.
خط الهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد وخالد قمر وحسام حسن وأحمد حسن "كوكا".