رياضة | عاجل.. قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ومحمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الإطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

قرار جديد من حسام البدري بشأن محمد صلاح

ويدرس الكابتن حسام البدري قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.