رياضة | أتلتيكو مدريد يرفع شكوى ضد قائد ريال مدريد بسبب إهانة الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يرفع شكوى ضد قائد ريال مدريد بسبب إهانة الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

وأشارت تقارير عديدة أن هناك عقوبة محتملة تنتظر راموس وقد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بعد ان قام راموس بالتعدى على الحكم المساعد "لفظيا" في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن اللاعب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما كرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد يجهز تقرير وسيتم رفعه إلى لجنة المنافسة بسبب الإهانات القذرة التي وجها راموس للحكم المساعد بمباراة الديربي أمام ريال مدريد، وسيتم التحقيق مع اللاعب وفي حال ثبوت ذلك سيتم إيقافه فورًا لعدد من المباريات.

وفي سياق متصل، فقد أعادت تلك الحادثة الجدل مجددا بشأن سلوك راموس العنيف والذي تمثل هذه المرة بالشكل اللفظي، خاصة أنه قد أعرب مدرب أتليتكو مدريد، سيميوني، عن غضبه من عدم اتخاذ الحكم الإجراء المناسب بحق راموس، وحاول بين الشوطين تنبيه الحكم لما حدث، ولكن من دون جدوى.