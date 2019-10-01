رياضة | عاجل- مستشار الأهلي يُعلن التقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- مستشار الأهلي يُعلن التقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بأن النادي قدم شكاوى في جميع الجهات المختصة ضد تطاول رئيس الزمالك تجاه النادي طوال الفترة الماضية لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار تجاه هذه الشكاوى.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"ماتم ترويجه من أكاذيب وسب وشتائم هي حملة كبيرة ضد النادي الأهلي منذ عامين، والنادي لم يرد تقديرًا لجماهيره وإدارته ولقيمته".

وأضاف :"النادي الأهلي قبل اتخاذ هذا الإجراء توجه للسيد رئيس مجلس النواب واللجنة الأولمبية والجهات المختصة ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار واضح منها".

وتابع :"هذه الشكوى تقدمنا بها ومدمجة بالاسطوانات التي بها سب والتشهير لكن الجهات التي تقدمنا بها لم تصدر أي شئ".

وعن حكم لجنة الانضباط تجاه تعدي رئيس الزمالك قال :"لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أصدرت قرار أولي ثم تقدموا بتظلم ولا زلنا ننتظر ما سيحدث".

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وواصل :"النادي الأهلي تقدم بشكوى جديدة لما حدث في مباراة كأس السوبر وحتى الآن لم تنظر لجنة الانضباط للشكوى حتى الآن".

وزاد :"نقدر المستشار السيد البنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة ونأمل أن تضع اللجنة الأمور في نصابها والتصدي للتجاوزات التي من كثرتها تثير الجماهير وتزيد التعصب".

وأشار :"غدًا سنقدم بشكوى جديدة لما تم تناوله بالأمس في برنامج الزمالك اليوم، لأنه في سمعة الأعراض وهتك لها فقد ذكر بالإسم سيدة تخص الكابتن محمود الخطيب".

وأردف :"ما يحدث لا يصب في مصلحة أحد ولكنه يصنع فتنة واحتقان لدى الجماهير في وقت نحن لا نحتاج لهذا الأمر".

وتابع :"غدا سنتقدم ببلاغ للنائب العام وللجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونأمل أن تتخذ هذه الجهات ما تراه مناسبًا لضبط هذا الانفلات لأن مردودها سيكون سئ".

وأتم حديثه :"لن ننزلق لأي أمور مسيئة ولن نندخل في أي سلوكيات مسيئة تتعارض مع مثل وقيم وأخلاق نؤمن بها ومهما طال الوقت نثق في مؤساستنا وقاضئنا، ما ضاع حق وراه مطالب وما ضاع حق وراه النادي الأهلي.. كابتن محمود الخيب قيمة مصرية وعربية وإفريقية وسيظل دائما مرفوع الرأس بسلوكه وقيمته وأحد رموز مصر".