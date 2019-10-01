رياضة | "الخليج 365 الرياضي" ينفرد بنشر قائمة بتروجت بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" ينفرد بنشر قائمة بتروجت بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، عقب الهبوط مؤخراً من الدوري الممتاز، والذي شهد تواجد للفريق البترولي لتسعة مواسم متتالية.

وينفرد "الخليج 365 الرياضي" بنشر قائمة فريق بتروجت، عقب غلق باب القيد، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من القسم الثاني.

وتضمنت القائمة الأولى للفريق البترولي، محمد أبو النجا، وأحمد علي النفراوي، وأحمد سالم صافي، وأحمد السباعي، وحسام حسن، وأحمد عبد الرسول، ومحمود عماد، وحمادة طلبة، وأحمد عفيفي، ومحمد السيد خليل، وسانت كوريه.

وجاءت صفقات الفريق تشمل كلاً من : عمروشعبان حارس الشمس، خالد عبدالرازق من النجوم، ابراهيم صلاح من طلائع الجيش، مصطفى فرغلى من أسمنت أسيوط، حسين حمدى، من الترسانة وإيزيكال جوزيف من المصرى، أحمد إبراهيم عجلة من إف سى مصر، ورباعى كوكاكولا إيهاب الحسين، وإسلام كانو، وأحمد الحسينى، وأحمد كمال، وجون مانجا من النصر، وأحمد أوكا من طلائع الجيش، أحمد رؤوف، من الإنتاج ومحمد حسن ميدو من سيراميكا، وأحمد ربيع من النجوم.

وقد خاض بتروجت 10 وديات منذ بداية فترة الإعداد وحتى الآن حيث خسر من الإتحاد السكندرى 2-0، وتعادل مع أسوان 1-1، وفاز على الرجاء 2-1، وتعادل مع الإنتاج الحربى 1-1، وتغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والبطل الأوليمبى 6-0، بورتو السويس 1-0، وطوخ 5-0، وتعادل أمام بلبيس 2-2 وبنى سويف 2-2.

ويقع فريق بتروجت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من الترسانة ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكاكيلوباترا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا .

ويقود الفريق المدير الفنى محمد عودة، ويعاونه أحمد سعيد، وطلعت محرم مدربان، ومحمد يونس مدرب حراس، وعمرو حسن مدير شئون لاعبين، وعماد بدره مدير إدارى، وحازم صبحى إدارى، صلاح عويس إدارى.

مباريات بتروجت في الدور الأول :



1- بتروجت مع جمهورية شبين

2- الداخلية مع بتروجت

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3- بتروجت مع سيراميكا

4- النصر مع بتروجت

5- الزرقا مع بتروجت

6- بتروجت مع القناة

7- الترسانة مع بتروجت

8- بتروجت مع كوكاكولا

9- منتخب السويس مع بتروجت

10- بتروجت مع النجوم

11- المريخ مع بتروجت