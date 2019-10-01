رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 7 جولات من البطولة.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي :-

1- ليفربول 21 نقطة.

2- مانشستر سيتي 16 نقطة.

3- ليستر سيتي 14 نقطة.

4- أرسنال 12 نقطة.

5- وست هام 12 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير 11 نقطة.

7- تشيلسي 11 نقطة.

8- كريستال بالاس 11 نقطة.

9- بورنموث 11 نقطة.

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10- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

11- بيرنلي 9 نقاط.

12- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

13- ساوثهامبتون 7 نقاط.

14- ولفرهامبتون 7 نقاط.

15- ايفرتون 7 نقاط.

16- نوريتش سيتي 6 نقاط.

17- برايتون 6 نقاط.

18- استون فيلا 5 نقاط.

19- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط.

20- واتفورد نقطتين.

وانتهت مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتلك المباراة، حيث سيبدأ الاسبوع الثامن بداية من يوم السبت المقبل.