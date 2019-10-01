رياضة | أخبار برشلونة: ميسي يطلب ضم هذا اللاعب وأزمة مع جريزمان ونجم البرسا يتسبب في فشل أهم الصفقات وبشري سارة رغم الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: ميسي يطلب ضم هذا اللاعب وأزمة مع جريزمان ونجم البرسا يتسبب في فشل أهم الصفقات وبشري سارة رغم الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين، الموافق 30 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الأزمة المشتعلة بين جيرارد بيكيه وإدارة برشلونة بعد التصريحات الهجومية التي أطلقها اللاعب مؤخرًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الاثنين 30-9-2019:-

نجم برشلونة يتسبب في فشل صفقة البرسا الكبري

تسبب الاسباني نجم برشلونة برشلونة ، في فشل صفقة تعاقد النادي الكتالوني مع الهولندي ماتياس دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتغيير وجهته إلي يوفنتوس الإيطالي، وذلك وفقُا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكشفت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو توصلت إلي السبب الحقيقي وراء رفض ماتياس دي ليخت الانتقال للنادي الكتالوني، والموافقة على عرض يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكدة أن "بيكيه" كان وراء تغيير مدافع أياكس السابق رأيه والانتقال لليوفي.

والتقي جيرارد بيكيه مع ماتياس دي ليخت خلال العطلة الصيفية في "جزر البهامرز"، وهناك تحدث مع مدافع أياكس السابق، ولكن يبدو أن حديث "بيكيه" لم يعجب الأخير، لذلك قرر على الفور تغيير رأيه في الإنضمام لنادي برشلونة بعدما كان قريبًا منه، وقرر الرحيل إلي يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن جوسيب بارتوميو قرر التحقيق مع "بيكيه" بسبب تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة النادي.

وكان "بيكيه" أطلق تصريحات حملت بعض التلميحات لوجود تسريبات من داخل مجلس إدارة النادي لبعض الصحف الاسبانية لمهاجمة اللاعبين واحراجهم أمام الجماهير الكتالونية، وذلك بعدما شعرت الإدارة أن أصبح لبعض النجوم الكبار بالفريق السلطة التي تؤثر على قرارات النادي.

يذكر أن برشلونة يفكر جديًا في التفاوض مع نادي يوفنتوس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق الذي يعاني بشكل كبير في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي، وقد تتحرك الإدارة لمحاولة حسم صفقة المدافع الهولندي في يناير المقبل.

برشلونة يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إنتر ميلان

تلقي فريق برشلونة الاسباني بقيادة ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، صدمة قوية اليوم الاثنين، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق انتر ميلان الإيطالي والمقرر لها الاربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن فرص الثنائي جوردي ألبا وأنسو فاتي لاعبا الفريق الكتالوني في اللحاق بمباراة انتر ميلان أصبحت ضئيلة جدًا، وذلك بسبب عدم تعافي اللاعبين من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ولم يشارك جوردي ألبا وأنسو فاتي في تدريبات برشلونة اليوم الاثنين، بسبب الإصابة، وأصبح الثنائي خارج حسابات المدرب ارنستو فالفيردي خلال مباراة انتر ميلان القادمة في دور أبطال أوروبا والمقرر لها التاسعة مساء الأربعاء على معلب "كامب نو" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان جوردي ألبا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند بالجولة الأولي من دور المجموعات في دوري الأبطال، ليغيب عن الفريق منذ ذلك التوقيت، بينما يعاني أنسو فاتي من إصابة تعرض لها قبل مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي، ليخرج الأخر من حسابات فالفيردي في المباراة القادمة.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مدي إمكانية لحاق الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي بمباراة انتر ميلان الإيطالي القادمة، حيث سيعلن الجهاز الفني القرار النهائي بخصوص مشاركة اللاعبان بالمباراة غدًا الثلاثاء.

عودة الوحش.. برشلونة يتلقي دفعة كبيرة قبل مواجهة إنتر ميلان

تلقي نادي برشلونة الإسباني بشري سارة، قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسادت التفاؤل أرجاء الفريق الكتالوني بعد ورود تقارير عن تحسن حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة عضلية جديدة هي الثانية هذا الموسم، ليقترب من المشاركة أمام إنتر ميلان.

وفقاً لما نشرته صحيفة سبورت الكاتالونية، اليوم الإثنين، فإن ميسي الذي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام فياريال الثلاثاء الماضي، تلك التي لحقت به في العضلة النعلية، والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، يشعر بتحسن كبير في حالته، وفقاً لمصادر طبية من داخل النادي، وإذا واصل التحسن فسيدخل في قائمة المدرب إرنستو فالفيردي للمباراة المرتقبة أمام متصدر الكالتشيو.

وأوضحت الصحيفة أن "البرغوث" بإمكانه اللعب كأساسي أو على دكة البدلاء، وفقاً لما سيراه فالفيردي.

وغاب ميسي مجدداً عن برشلونة أمام خيتافي، في اللقاء الذي فاز به البرسا 2-0، ليضع حداً لسلسلة نتائجه السلبية خارج الديار.

وشارك ميسي في 120 دقيقة فقط مع البرسا هذا الموسم، أي بواقع أقل من 20% من مباريات الفريق.

وانضم الفرنسي عثمان ديمبلي مجدداً لقائمة المصابين، بعدما تكررت معاناته من آلام عضلية، وكذلك الصاعد أنسو فاتي.

صدمة جديدة لبرشلونة

تأكد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ عن مباريات فريقه لمدة شهر على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وسقط ديمبلي؛ مصابا قبل مواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني؛ والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن الفحوصات أن الإصابة التي تعرض ديمبلي؛ هي نفس الإصابة التي تعرض لها في أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو منذ حوالي 40 يوما.

وأشارت الصحيفة أن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة هى نفس التي غابها في بداية الموسم أى حوالي 35 يوماً عن الملاعب.

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على جانب آخر تأكد غياب جوردي ألبا وأنسو فاتي لاعبا فريق برشلونة عن مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام إنتر ميلان لعدم تعافيهما من الإصابة.

ولم يشارك الثنائي في مران الفريق الكتالوني اليوم الاثنين ليأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.

وكان ألبا قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ليغيب عن الفريق منذ ذلك التوقيت بينما يعاني فاتي من إصابة تعرض لها قبل مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سكومينا "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

يستضيف نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان في التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء على ستاد كامب نو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة المباراة إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا والذي أدار قبل كذلك أكثر من مباراة للفريق الكتالوني في دوري الأبطال.

وكان سكومينا قد أدار 4 مباريات قبل ذلك لفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث فاز في 3 مباريات فيما تلقى الخسارة في مباراة واحدة، كانت على يد بايرن ميونيخ.

طاعون الإصابات يغزو برشلونة

ألقت تقارير صحفية في إسبانيا الضوء على المعاناة التي يعاني منها فريق برشلونة هذا الموسم من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ انطلاق الموسم وساهمت في تراجع نتائج الفريق بشكل واضح.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن نادي برشلونة عانى منذ بداية هذا الموسم من كثرة تعرض للاعبيه للإصابات وغيابهم عن الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن طاعون الإصابات يغزو برشلونة بشكل غير طبيعي بداية هذا الموسم، فقد ضرب أكثر من ثلث لاعبي الفريق بحيث أصيب ما مجموعه 8 لاعبين، منهم لاعبين اثنين قد انتكسا بعد الشفاء.

وكان برشلونة قد افتقد في آخر مباراة لعبها بالليجا لخدمات كل من ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي وجوردي ألبا بسبب الإصابة التي يعانون منها.

سر خناقة ليونيل ميسي وجريزمان في برشلونة

اشتعلت أزمة عنيفة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله أنطوان جريزمان على خلفية استياء الأول من ضم الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت إذاعة راديو كتالونيا عن الإسبانية أن سر غضب ميسي على التعاقد مع جريزمان هو أن برشلونة ووالد النجم الأرجنتينى اتفقا على تأخير دفع راتب ليونيل ميسى بسبب عدم وجود أموال فى خزينة الفريق الكالتي.

وأشار إلى أن ميسي اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة أن برشلونة وقع مع الفرنسى أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وهو ما أثار استياءه بشدة وغضب عليه حتى الآن.

ويعد جريزمان هداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 أهداف مناصفة مع لويس سواريز.

ميسي يطلب صفقة سوبر من إدارة برشلونة

يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك من أجل المنافسة على جميع البطولات، وتحديدًا دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ميسي يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن تحديدًا في نادي برشلونة، وذلك بسبب تواضع مستوي اللاعب البرتغالي "سيميدو"، حيث يريد "ليو" التعاقد مع صفقة سوبر لشغل هذا المركز خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لموقع "الدون بالون" الاسباني أن ليونيل ميسي يري أن "كيميتش" الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ خيارًا مثاليًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة، وطلب من إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو ضرورة التعاقد معه في الموسم الجديد.

وأوضح الموقع الاسباني أن "كيميتش" يرغب في الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك قد يسهل انضمامه لنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال ظهير بايرن ميونيخ لصفوف نادي برشلونة لن تكلف خزينة النادي الكتالوني أكثر من 70 مليون يورو.

حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان