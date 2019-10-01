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رياضة | مشاهدة أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 1 آرسنال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 1 آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- إسبانيا

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x
18:55

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كلوب بروج - بلجيكا

أتلانتا - إيطاليا

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x
18:55

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شاختار دونيتسك - أوكرانيا

سرفينا زفيزدا - صربيا

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x
21:00

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أوليمبياكوس - اليونان

يوفنتوس - إيطاليا

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x
21:00

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باير ليفركوزن - ألمانيا

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مانشستر سيتي - إنجلترا

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x
21:00

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دينامو زغرب - كرواتيا

توتنهام هوتسبير - إنجلترا

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x
21:00

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بايرن ميونيخ - ألمانيا

لوكوموتيف موسكو - روسيا

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x
21:00

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أتلتيكو مدريد - إسبانيا

جالطة سراي - تركيا

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x
21:00

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باريس سان جيرمان - فرنسا

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