رياضة | 25 لاعبا في قائمة الرجاء استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبا في قائمة الرجاء استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعي الجهاز الفني والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام علي الفريق في مواصلة الأستعداد بقوة لإنطلاقة الدوري بلقاء أبو قير للأسمدة.
وأسفرت القرعة التي أقيمت الأسبوع الماضي عن مواجهات ساخنة للرجاء خلال الدور الأول وجاءت القرعة كالتالي:
- الأسبوع الأول : أبو قير للإسمدة مع الرجاء
- الأسبوع الثاني : بلدية المحلة مع الرجاء
-الأسبوع الثالث : بيلا مع الرجاء
- الأسبوع الرابع : الرجاء مع الأوليمبي
- الأسبوع الخامس : مالية كفر الزيات مع الرجاء
- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام
-الأسبوع السابع : غزل المحلة مع الرجاء
-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس
-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء
- الأسبوع العاشر : الرجاء مع دمنهور
- الأسبوع الحادي عشر : المنصورة مع الرجاء