رياضة | 25 لاعبا في قائمة الرجاء استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبا في قائمة الرجاء استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي بقيد 25 لاعبا بقائمة الفريق لموسم 2020/2019 والتي ضمت كل من :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وإسلام جابر، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.

ويسعي الجهاز الفني والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام علي الفريق في مواصلة الأستعداد بقوة لإنطلاقة الدوري بلقاء أبو قير للأسمدة.

وأسفرت القرعة التي أقيمت الأسبوع الماضي عن مواجهات ساخنة للرجاء خلال الدور الأول وجاءت القرعة كالتالي:



- الأسبوع الأول : أبو قير للإسمدة مع الرجاء

- الأسبوع الثاني : بلدية المحلة مع الرجاء

-الأسبوع الثالث : بيلا مع الرجاء

- الأسبوع الرابع : الرجاء مع الأوليمبي

- الأسبوع الخامس : مالية كفر الزيات مع الرجاء

- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام

-الأسبوع السابع : غزل المحلة مع الرجاء

-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس

-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء

- الأسبوع العاشر : الرجاء مع دمنهور

- الأسبوع الحادي عشر : المنصورة مع الرجاء