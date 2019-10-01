رياضة | تعادل محبط بين آرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل محبط بين آرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماكتوميناي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، بينما أحرز ايميريك اوباميانج هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني في اللقاء.

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ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 7 جولات من البطولة.

وكان يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.

وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.