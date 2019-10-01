رياضة | عرب الرمل يحصل على توقيع مهاجم بنها بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرب الرمل يحصل على توقيع مهاجم بنها بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، الإستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من منافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، والذي سينطلق في 12 أكتوبر .

وحصل مسئولو الفريق المنوفي على توقيع اللاعب علاء زليط، مهاجم نادي بنها السابق، في صفقة إنتقال حر.

وقام اللاعب بالتوقيع لعرب الرمل في حضور عبد الله مأمون، الذي يتولى منصب أمين الصندوق، بجانب تواجد محمد الجمال، المدير الفني، ورضا المدرب العام.

وسبق لفريق عرب الرمل الحصول على توقيع مجموعة كبيرة من الاعبين منذ بداية مرحلة الإنتقالات الصيفية الحالية منهم: رامي سامي، ومبروك عبد المجيد حارسي مرمى، وعبد الرحمن عرفه "ضاضا" مواليد 99 الوافد من صفوف بشتيل، ومحمد ناصر، وحسين ابراهيم، ومحمود عبد الستار، ومحمد عباس، والسيد علاء، ومصطفى شولا، وعبد الله طاهر، بجانب عودة اللاعب إيهاب عطا مدافع ميت خاقان السابق، والذي كان قد رحل عن عرب الرمل، عقب أيام من التعاقد معه، قبل أن يتراجع المدير الفني ويقرر عودتة مجددًا وقيدة بالقائمة الثانية.