رياضة | خاص.. مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نصر عزام المحامي الرياضي الدولي عن أخر تطورات أزمة مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك وجينرسيون فوت السنغالي التي تم إلغاؤها أمس الأحد في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نصر عزام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" إن الزمالك لن يتم استبعاده من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، مشيراً إلى أن موقفه قوي في هذه الأزمة بعد غياب الفريق السنغالي عن حضور مباراة الإياب في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأشار إلى أن الأرجح هو إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال في الساعات القادمة على أن يتم وصع علامة بدل من اسم الفريقين عندما إجراء القرعة يوم 8 أكتوبر لحين تحديد الفريق المتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يرد على الكاف ويهدم اتهامات جينيراسيون للزمالك

استشهد اتحاد الكرة بالأهلي في رده على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في أزمة نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى برج العرب بدلًا من بتروسبورت بالقاهرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأخطر مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني الكاف أن تغيير ملعب المباراة بدلًا من القاهرة جاء لظروف قهرية لأن مباريات الأهلى والزمالك تحتاج لتأمين خاص فى ظل الشعبية الجارفة للناديين داخل مصر بخلاف الأندية الأخرى.

وكشفت الجبلاية للكاف أن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني فى نفس البطولة تم نقلها من استاد السلام بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية قبل 3 أيام من إقامتها لظروف قهرية تمتع حضور الجماهير وهو ما تكرر مع الزمالك وجينيراسيون.

وبرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بالدورى بالقاهرة يوم المباراة وقبلها بـ24 ساعة أن اللقاءات التي لعبت في الدوري المصري بالقاهرة كانت لأندية غير جماهيرية وأقيمت بدون جمهور.