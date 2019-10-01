رياضة | رسميا.. أحمد جعفر يوقع للترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أحمد جعفر يوقع للترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الترسانة، في الحصول علي خدمات اللاعب أحمد جعفر لاعب الزمالك الأسبق، لمدة موسم واحد، تدعيمآ لصفوف الفريق بمنافسات دورى القسم الثانى للموسم الجديد .

وقد حضر التوقيع طارق سعيد رئيس نادى الترسانة، وكريم حسن شحاته مدير الكرة، حيث قام حعفر بالتوقيع لمدة موسم واحد بناءا على رغبتة.

يذكر أن جعفر قد قام بالتوقيع مؤخرا لحرس الحدود وتم فسخ تعاقده بالتراضي بناء على رغبة من طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود .

على جانب آخر، خاض الترسانة 13ودية منذ بداية فترة الإعداد، وحتى الان حيث لعب أمام كل من بنى سويف ، وفاز 4-3، ثم خسر من خورفكان الإماراتى، 0-1، وتعادل مع الصفوه 0-0ـ وخسر من أحد السعودي 0-1، ثم عاد للفوز على الشعلة 3-1، وأمام بلدية المحله، وتعادل بدون أهداف،، وأمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز البترول بهدفين مقابل لاشئ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف، ومع المقاولون والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف، وأمام المصرية للإتصالات وفاز فيها المصرية للإتصالات بهدف دون رد، ودمنهور والتى إنتهت بفوز الترسانة 3-0.

رحل عن صفوف الترسانة، 11 لاعب، بنهاية الموسم الماضي، منهم : محمد رجب ريعو، وأحمد انيس، وحمادة الدسوقى، وهارون اسماعيل، وسيد حمدى، ومحمود حربى، ورضا العزب، ومصطفى ناصر، محمود كشلط، وعمار شحاتة، وحكيم الابى.

قام مجلس إدارة الترسانة بالتعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمرجابر حارس الفيوم، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس، وأحمد عارف هداف السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل، ومحمد مجدى من سيراميكا ، وبركات حجاج من انبى، ومحمد عضل من الاهلى، وجون كونجا من كيما اسوان، ومحمد أشرف فهمي لاعب إنبي، ومحمد أشرف مهاجم دجلة وطلائع الجيش.

وتضمنت القائمة الأولى للشواكيش، قيد 15 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم أشرف بخيب، وعبد الله محمد، وعادل محمد، حراس مرمى، وأحمد هشام، ومحمود شاكر، وطارق وطني، وهشام رجب، وابراهيم منصور، وأحمد جمال، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد عماد، ورضا سيد، ووليد فوزي .

ويقود الفريق جهاز فني يضم علاء ميهوب مديرا فنيا، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حين مدير إداري، وقاسم قدرى مدرب أحمال، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة.

وأسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019-2020 والتي أجريت في الإتحاد المصري لكرة القدم، مؤخراً، عن مواجهات قوية لفريق الترسانة بالمجموعة الثانية.

- مباريات الترسانة في الدور الأول :

1- الترسانة × منتخب السويس

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2- نجوم المستقبل × الترسانة

3- الترسانة × المريخ

4 - جمهورية شبين × الترسانة

5- الترسانة × الداخلية

6- سيراميكا × الترسانة

7- الترسانة × بتروجت

8- الزرقا × الترسانة

9-الترسانة × القناة

10- النصر ×الترسانة

11- كوكاكولا × الترسانة