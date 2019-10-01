رياضة | أخبار ريال مدريد: زيدان يحدد بديل كاسميرو ويهز الريال بتصريح ناري والصفقة التاريخية تقترب وراموس مهدد بالإيقاف 8 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: زيدان يحدد بديل كاسميرو ويهز الريال بتصريح ناري والصفقة التاريخية تقترب وراموس مهدد بالإيقاف 8 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 30 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة الدولي المصري محمد صلاح لقائمة الترشيحات للإنضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بشري سارة لريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

عاد البرازيلي مارسيلو لديناميكية الفريق بعد قيامه بالتدريب منفرداً الأحد للتعديل بمشاركته مع ريال مدريد أمام فريق كلوب بروج غداً الثلاثاء في دوري الأبطال وهو اللقاء الذي سيغيب عنه كل من ميندي وماركو أسينسيو.

ومن الواضح أن الظهير البرازيلي قد تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به، ولذا لم يرغب المدرب زين الدين زيدان في تعجيل عودته وفضّل عدم مشاركته في مباراة الدربي أمام أتلتيكو مدريد حتى تسنح له فرصة المشاركة بلقاء دوري الأبطال، والذي يرغب "الميرينغي" في الفوز به عقب خسارته في أولى مباريات البطولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وغاب عن المران الأخير كل من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو فقط. وقاد زيدان التدريب الذي تواجد به 25 لاعباً كان من بينهم أيضا إيسكو ألاركون الذي عاد أيضا بعد التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وسيتمكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاعتماد على كل من سرخيو راموس وناتشو فرنانديز في هذه المباراة، وذلك بعد قضائهما عقوبة الإيقاف لمدة مباراة -حيث غابا عن مباراة البي إس جي- التي حصلا عليها في النسخة الماضية للبطولة.

- محمد صلاح مُرشح للإنتقال إلي عملاق إسبانيا

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مرشح بقوة للإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك لتدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل 2020-2021.

ووفقُا لشبكة "فوكس سبورتس" أن نادي ريال مدريد يسعي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وتتجه بوصلة فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال صوب الدوري الإنجليزي، وتحديدا نادي ليفربول، حيث يرغب في التعاقد مع نجم منتخب مصر محمد صلاح في الميركاتو المقبل.

وأكدت الشبكة العالمية أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح تأتي ليكون اللاعب المصري بديلا لصفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يواجه النادي الملكي صعوبات كبيرة في التعاقد معه، حيث أنه يوجد بند في عقده يتيح تمديد عقده مع باريس لمدة موسم اضافي.

وأوضحت أن سعر محمد صلاح سيكون أقل كثيرًا من كيليان مبابي، خاصة وأن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس الموافقة على رحيل "صلاح" الصيف المقبل، والاستفادة من قيمة الصفقة في تدعيم صفوف الفريق بصفقة جديدة.

ويرغب محمد صلاح في الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي بعد النجاحات التي حققها رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، وتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ويسعي لخوض تحدي جديد في المرحلة القادمة، وسوف يرحب بالانتقال لنادي ريال مدريد حال تلقي عرضًا رسميًا.

- هازارد يطلق تصريحات نارية ردًا على الانتقادات في ريال مدريد

تحدث البلجيكي هازارد نجم ريال مدريد الاسباني، عن الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه مع النادي الملكي، خاصة وأن الجماهير كانت تعقد عليه آمالا عريضة لقيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات والنجاحات بمختلف البطولات بالموسم الحالي.

وقال "هازارد" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كلوب بروج: " أنا لست جالاكتيكو ​​حتى الآن ، لا بد لي من إثبات ذلك. يجب أن أكون الشخص الذي سيِثبت أنه يمكنني أن أكون الأفضل في العالم. لا أشك في نفسي ، عندما أثق في نفسي ، فإن الأفضل سيأتي".

وأضاف : " الانتقادات طبيعية ، فهي لا تؤثر عليّ. يجب أن يكون لديك القليل من الصبر ، لكنني سأقدم الحد الأقصى في التدريب وفي المباريات، أعلم أنهم يتوقعون مني تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة ... علينا أن ننتظر قليلا".

وأكمل تصريحاته: "أنا بخير ، وأنا أفهم أن الناس يتوقعون الكثير مني ، أنا كذلك أيضًا ، لهذا السبب أعمل كل يوم. ليس كل شيء على ما يرام الآن ، لكن أتمنى أن أبذل قصارى جهدي في المباريات القادمة".

وأضاف :"أشعر بأنني جاهز بنسبة 100٪ ، أحتاج إلى أن أكون حاسماً في تسجيل الأهداف وأن أقدم بعض المساعدة للفريق ، هذا سيساعدني كثيراً للتغلب على الوضع الحالي، واستطيع تقديم مستوي أفضل مما قدمته .. أنا أول من ينتقد نفسه".

واختتم تصريحاته: "نعلم جميعًا تاريخ الرقم "7" في ريال مدريد و يتعين علي الاستمرار على ذلك، أعدكم أن أجعل المدريدستا فخورون بي".

- زيدان يهز ريال مدريد بتصريح مفاجيء

فاجيء الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجميع بتصريح مفاجيء وذلك قبل مواجهة الفريق الملكي لكلوب بروج، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان :"سأعترف لكم لقد احتجت بعض الوقت للتأقلم مع الفريق بدون البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأضاف مدرب المرينجي :" نحن نعرف ما قام به كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ونحن نعلم بأن من الصعب أن يكرر لاعب آخر مافعله".

وأكمل زيزو تصريحاته قائلًا :" علينا فقط أن نستمر في القتال من أجل هذا الشعار، وأيضًا الشيء المهم هو إعطاء كل شيء وهذا ما سنفعله هذا الموسم".

يذكر أن ريال مدريد خسر الجولة الأولي في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف بيضاء، لذلك يسعي لتحقيق الفوز أمام كلوب بروج غدًا.

- راموس يقع في ورطة كبيرة.. ومصيره بيد أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

وأشارت تقارير عديدة أن هناك عقوبة محتملة تنتظر راموس وقد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بعد ان قام راموس بالتعدى على الحكم المساعد "لفظيا" في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن اللاعب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، فقد أعادت تلك الحادثة الجدل مجددا بشأن سلوك راموس العنيف والذي تمثل هذه المرة بالشكل اللفظي، خاصة أنه قد أعرب مدرب أتليتكو مدريد، سيميوني، عن غضبه من عدم اتخاذ الحكم الإجراء المناسب بحق راموس، وحاول بين الشوطين تنبيه الحكم لما حدث، ولكن من دون جدوى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن راموس مهدد بالإيقاف نتيجة ما بدر منه من سوء سلوك، وأن الأمر الأن متوقف على ما إذا كان سيتم تقديم شكوى ضد اللاعب أم لا.

وفي السايق ذاته أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن أمر معاقبة راموس متوقف على نادي أتلتيكو مدريد، وفي حال تقدمه بشكوى للجنة المسابقات في الدوري الإسباني بما حدث من راموس، فقد يتم فتح تحقيق مع اللاعب، وإيقافه لو ثبتت إدانته.

وعلى ذلك فقد أوشحت الصحيفة الشهيرة،بأن العقوبة المتوقعة على اللاعب الدولي الإسباني، سوف تتراوح بين 4 مباريات على الأقل، أو 12 مباراة، لو طبقت اللجنة الحد الأقصى للعقوبة.

- راموس يوضح حقيقة اعتدائه لفظيًا على حكم مباراة أتليتكو مدريد

أوضح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاسباني حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول اعتدائه لفظيًا علي حكم مباراة "الديربي" ضد أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير “التشيرينجييتو”، أن الاسباني "راموس" نفي تمامًا ما تردد حول قيامه بتوجيه شتائم لحكم مباراة الديربي ضد أتليتكو مدريد وقال لزملائه أنه لم يشتم حكم المباراة وإنما قام بشتم نفسه قائلًا: "اللعنة على العاهرة التي أنجبتني".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن راموس قام بتوجيه ألفاظ خارجة لحكم مباراة الريل وأتليتكو في الديربي، وأن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو حاول أن يلفت أنظار الحكم لما فعله قائد الريال لطرده ولكن الحكم لم يفعل.

وجاء تقرير الحكم بعد المباراة بدون أي شيئ يدين الاسباني "راموس" وذلك ينقذ قائد الريال من عقوبات قاسية كانت قد تصل إلي الإيقاف من 4 إلي 12 مباراة حال ذكر الحكم في تقريره أنه تعرض لأي تجاوز من مدافع الملكي خلال مباراة الديربي.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة.

- أسطورة ريال مدريد يكشف سر تراجع مستوى هازارد

كشف خورخي فالدانو، أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني السابق، عن السبب الحقيقي وراء تراجع مساوى النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد،مع الفريق الملكي هذا الموسم 2019/2020.

وقال فالدانو خلال تصريحات صحفية: "يبدو أن جاريث بيل وإيدين هازارد لا يلعبان إلى الأمام كثيراً لأنهما يساعدان الفريق في الجانب الدفاعي".

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وأضاف قائلاً: "أعتقد أن زيدان كان لا يزال يشعر بالضيق من المردود الذي قدمه الفريق في باريس، لذا دعم خط وسطه عن طريق فيدي فالفيردي أولاً ومساهمة الأجنحة (هازارد وبيل) ثانياً".

ومن الجدير بالذكر انه قد انتقل هازارد إلى النادي الملكي خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكنه بقي خارج تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لفترة طويلة بسبب الإصابة، قبل أن يعود ويُقدم مستوى متواضع للغاية.

ومنذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد تعرض البلجيكي إيدين هازارد للكثير من الانتقادات خاصة بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن معظم فترات الإعداد، وعندما عاد وشارك لم يُقدم المستوى المُنتظر منه كل هذه العوامل جعلت اللاعب يتعرض لضغوط كبيرة وربما فقد الثقة في إمكانياته بسبب تلك الانتقادات.

- زيدان يعثر على بديل كاسيميرو في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأوروجوياني الشاب، فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، قد نجح في تجاوز إختبار الديربي الصعب أمام أتلتيكو مدريد بنجاح كبير.

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسباينة، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، قد قام بـ تغييرٍ غير متوقع في وسط الميدان في مباراة الديربي، حيث كان يهدف الى زيادة الصلابة الدفاعية بعد كارثة باريس سان جيرمان، حيث قام بالتضحية بـ خاميس روديجيز مع الإبقاء على مودريتش على كرسي الإحتياط ليحل محله فالفيردي لـ مرافقة كروس وكاسيميرو في الديربي.

فالفيردي إجتاز بـ نجاح إختبار موقعة الميتروبوليتانو حيث كان متميزاً بـ استرجاع الكرات وقطع الكرات وتضييق المساحات على الخصم، وشارك بشكلٍ جيد في بناء الهجمات وحاول التسديد من بعيد وساهم بشكل فعال.

فالفيردي شكل بالنسبة لـ زيدان البديل المناسب لـ منظومته الدفاعية حيث كان اللاعب الشاب سبباً في ترابط النسيج الدفاعي بعد فقدان الحدة في الوسط ، وكانت هذه أبرز النقاط التي إنتقدها زيدان في باريس، خطاب وجد أذان صاغية في الفريق، وشاهدنا ردة الفعل التي إستجابت لـ نداء زيدان.

فالفيردي لطالما كان محل ثقة المدربين في ريال مدريد، حتى لو يكن يُشارك مع النادي بـ إنتظام، من خلال التدريبات كان فالفيردي يُظهر أنه يمتلك مقومات النجاح، لوبيتيجي وسولاري والآن زيدان كانوا ينظرون إليه كلاعب كرة قدم له إمكانات هائلة، وكان يتم رفض أي مقترح لـ خروج اللاعب.

فالفيردي بعد حصوله على جواز السفر الإسباني يؤكد ويثبت أقدامه كـ لاعب مستقبلي في تشكيلة الأبيض الملكي، كان قد وقع عقداً حتى عام 2023 لكن النادي ومحيط اللاعب اتفقوا على تمديد العقد عاماً إضافياً كما أكدت ذلك الماركا، فالفيردي بدأ للتو في تشكيل مسيرته لقد بدأ فعلاً

- زيدان يعترف بعجزه أمام رونالدو ويرفع هازارد إلى السماء

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعجزه برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا: "احتجت بعض الوقت للتأقلم مع الفريق بدون كريستيانو رونالدو.. لن أخبركم بما قدمه هنا فالجميع يعلم ذلك، ولكن المهم أن نقدم كل ما لدينا في جميع المباريات".

وأضاف زيدان: "سيرخيو راموس لا بديل له في ريال مدريد، هو قائد الفريق ولا يمكنني رؤيته في أي مكان آخر".

وواصل زيدان: "لن أمنح هازارد نصيحة معينة فهو يعلم أننا ننتظر المزيد منه وعليه أن يكون هادئا، لست قلقا على الإطلاق لأنني أعلم أنه سينجح في ريال مدريد..الانتقادات التي يتعرض لها هازارد حدثت معي من قبل وكنت هادئا لأنني كنت أعلم أنني سأعود في الوقت المناسب، أعلم أنه سيكون لاعبا مهما هنا ولكن علينا مساندته".

- تقارير تؤكد: "ريال مدريد زيدان" ليس بهذا السوء

وفقاً لما تقوله الصحافة العالمية، فإن فريق ريال مدريد الإسباني في نسخة 2019-2020 يعيش فعلياً حالة فوضى؛ مع نهاية جيل وتراجع في المستوى، بدليل الهزيمة الثقيلة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 ، ولكن مع ذلك، فإن نظرة سريعة على ترتيب الليجا تعطي رؤية مختلفة تمامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سو فوت" فإن ريال مدريد متصدر لجدول الليجا، بفارق نقطة عن الثاني والثالث إضافة إلى كونه الوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري.

وصحيح أنه يجب تنسيب الأمور بالنظر للخصوم الذين يُفترض أنهم من الاقل قوة (سيلتا فيجو، بلد الوليد، ليفانتي، أوساسونا ...). لكن الميرينجي اضطروا مع ذلك لمواجهة إشبيلية وفياريال، ناهيك عن كونهم خرجوا أحياء هذا السبت من أول قمة محلية في أرض أتلتيكو.

وإذا كانت المباراة لم تكن متوهجة كما هو منتظر ومتوقع، فقد أظهر فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه يمكن أن يكون حاضراً في المواعيد الكبرى.

وفي واندا ميتروبوليتانو، كان الريال هو من ترك أفضل انطباع ضد أتليتيكو، الذي لم يهزم غريمه في الدوري منذ سبع مباريات، وفشل في تسديد أي كرة على المرمى خلال الوقت الأصلي (بينما نجح في واحدة فقط في الوقت بدل الضائع سددها دييجو كوستا).

من جانبه، عرف ريال مدريد كيف يحافظ على قوته للبقاء في الصدارة ومواصلة مهمة "الصلابة الدفاعية" (3 كلين شيت على التوالي، منذ الهزيمة ضد باريس سان جيرمان).

وقبل كل شيء، فقد ظهر مدريد مجدداً في شكل فريق جماعي وموحد. وهو ما لم يكن مضموناً بالضرورة عندما أعاد إدماج خاميس وعقد صلحاً مع بيل. ما يشير إلى أن زيدان ليس ضائعاً للغاية على عكس ما يظنه البعض.

في الحقيقة، هناك خيبة الأمل الكبرى في نهاية الأسبوع تحمل اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد، ومن الواضح أنه كان يعاني من تراجع حاد في حالته البدنية ولم يتأقلم تمامًا مع ناديه الجديد، فقد عانى البلجيكي كثيراً في اللقاءات الأربعة التي لعبها.

أمام اتلتيكو مدريد، وبينما كان يهاجم ريال مدريد في حدود 45% من الوقت على جهته اليسرى، إلا أن هازارد فشل في أغلب ما قام به، فمن جملة 54 كرة لمسها، هازارد لم يراوغ سوى في كرة واحدة ولم ينجح سوى في 78% فقط من تمريراته (وهو الأسوأ من بين اللاعبين الميدانيين).

لكن عدم القدرة على استخدام موهبته يمكن أن يتحول بسرعة إلى خبر سار لكون الفتى جيد للغاية، استعادته لمستواه مسألة وقت فقط، ويمكن أن يصبح الميزة الهجومية التي يفتقر إليها بشدة الميرينجي حالياً، وزيدان مؤمن بذلك بكل تأكيد.

مفاجأت كبرى في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

استدعي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الاسباني 19 لاعبًا في قائمة الفريق الملكي استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق كلوب بروج البلجيكي مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوب خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، إيسكو خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، هازارد، يوفيتش، فينسيوس جونيور ويفتقد فريق ريال مدريد جهود عدد من لاعبيه خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي غدًا هم: خاميس، أودريوزولا، رودريجو جوس، ماريانو، إبراهيم دياز، جاريث بيل بقرار فني وميندي وأسينسيو بسبب الإصابة. وخسر ريال مدريد مباراته الأولي في دور المجموعات أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، للحفاظ على آماله في صدارة ترتيب المجموعة والتأهل لدور الـ16. وتقام مباراة ريال مدريد مع كلوب بروج في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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