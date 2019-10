اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE أونلاين II7SRY بي ان سبورت المفتوحة PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE أونلاين II7SRY بي ان سبورت المفتوحة PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جمهور كرة القدم فى العالم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادورس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري. يلا شوت مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر، KORA LIVE رابط ماتش ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع، YALLA SHOOT رابط جودة عالية ماتش ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر. موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز فى ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوس يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز ينقل لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت فى نصف نهائي كأ ليبرتادوس على قناة بي أن سبورت 1 beIN Sport HD 1 بتعليق المميز التونسي رؤوف خليف. وكان ريفر بليت توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز. فى مباراة كان بها أحداث شغب، مما تسبب في نقل المباراة إلى العاصمة الإسبانية مدريد. وهناك استعداد الجهات الأمنية في دولة الأرجنتين على أعلى مستوى، من أجل تأمين مباراتي الذهاب والإياب وتفادي أي أحداث شغب سواء من الطرف الأول أو حتى من الطرف الثاني.

Advertisements