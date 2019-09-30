شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا| مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام دينامو زغرب والان مع التفاصيل

يستضيف مانشستر سيتي الانجليزي، نظيرة فريق دينامو زغرب الكرواتي، غداً الثلاثاء، والتي ستقام على ملعب "الأتحاد"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن دينامو زغرب الكرواتي المتصدر في المجموعة التي تضم كلاً من فريق شاختار صاحب المركز الثالث بدون نقاط، وأتلانتا صاحب المركز الرابع بدون رصيد.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد فوزاً صعباً أمام فريق إيفرتون الانجليزي، بنتيجة (3/1)، في منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الانجليزي.

وتستشهد مباراة غداً غياب اللاعب "دي بروين" لاعب مان سيتي الانجليزي، بسبب اصابة في الكاحل.

وقال "بيب جوارديولا" المدير الفني لفريق الانجليزي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراه،"هنا في إنجلترا أعرف حقاً مدى شغف الناس بلقب الدوري، ولكن دوري الأبطال بطولة لطيفة ايضاً، على جمهورنا ان يعيش هذه البطولة كحلم".

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ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بهذا التشكيل:

إيدرسون

فيرناندينيو، اوتامندي، ووكر، ميندي.

ديفيد سيلفا، تياجو، رودريجو.

برناردو سيلفا، أجويرو، سترلينج.