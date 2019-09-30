شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد السوبر السعودي بين النصر والتعاون والان مع التفاصيل

كشف على المرشود الإعلامي الرياضي عن موعد كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون والذي شهد خلال الساعات الماضية جدل كبير بسبب عدم تحديد موعده حتى الأن.

وأعلن المرشود خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية "تويتر": على أن مباراة السوبر السعودي سوف تقام في يناير المقبل حسب مصادر خاص على حسب قوله.

وأكد الأعلامي على أن التاخير في الإعلان عن موعد السوبر على الرغم من بداية الموسم الكروي هو رغبة هيئة الرياضة، في جعله حدثًا عالميًا لا ينسى.

وكان قد هاجم نادي النصر بطل المسابقة الموسم الماضي اتحاد الكرة بسبب تأخره في إعلان موعد كأس السوبر أمام التعاون متهمينه على أنه يعرقل العالمي من المنافسة على بطولة جديدة.