الارشيف / اخبار الرياضه

رد فعل مثير من كلوب حول إمكانية إعادة مباراة ليفربول ضد إم كيه داونز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مثير من كلوب حول إمكانية إعادة مباراة ضد إم كيه داونز والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رد فعل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد إمكانية إعادة مباراة الريدز وإم كيه دونز، في بطولة كأس كاراباو.

وانتصر ليفربول على دونز في كأس كاراباو في دور الـ 32 بهدفين دون رد، سجلهما كل من، جيمس ميلنر وكي جانا هيفر.

ولكن تسبب دخول بيدرو شيريفيلا في الشوط الثاني من اللقاء في حدوث مشاكل، حيث لم يتلق اللاعب الإسباني التصريح الدولي على مشاركته، ويواجه الريدز خطر الخروج من كأس كاراباو، ولكن المباراة أقرب لإعادتها.

وأشارت صحيفة ‘‘ذا تايمز‘‘ البريطانية أن كلوب يشعر بالرعب من إمكانية خوض الريدز لمباراة أخرى، في ظل جدول الفريق المزدحم بالفعل.

Advertisements

وأوقعت قرعة دور الـ 16 من كأس كاراباو ليفربول في مواجهة أرسنال على ملعب أنفيلد.

ويلعب الريدز في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بعد تتويجه ببطولة الموسم الماضي.

ولا يرغب الريدز في مواجهة عقوبة مشددة، وسوف يؤكدون أنهم تقدموا بطلب إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالحصول على تصريح لبيدرو في يوليو الماضي، ويأمل النادي أن يتم تغريمه ماليًا فقط.

جدير بالذكر أن مباراة وست هام يونايتد وأستون فيلا قد تم إعادتها من قبل في عام 1999، بعد مشاركة لاعب غير مُصرح له باللعب (إيمانويل أوموينمي).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل مثير من كلوب حول إمكانية إعادة مباراة ليفربول ضد إم كيه داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا