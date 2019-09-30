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تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية القطرية في آسيا بالدوحة

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يلاقي الهلال السعودي نظيره نادي السد القطري غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جاسم بن حمد الدولي بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت صحيفة إحصائية لنادي الهلال أمام الأندية القطرية عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال آسيا بالعاصمة الدوحة حيث واجه الهلال الأندية القطرية في الدوحة في 13 مباراة حقق فيها الزعيم 4 أنصارات و تعادل في 6 مواجهات بينما تلقي الخسارة في 3 مباريات.

وكان نادي الهلال السعودي قد عبر لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية بعد التغلب علي حساب نظيره نادي اتحاد جدة بينما تأهل نادي السد القطري لهذا الدور بعد تخطي عقبة نادي النصر السعودي.

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