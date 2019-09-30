كلوب بروج ينهي استعداداته لمواجهة ريال مدريد

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أنهى فريق كلوب بروج البلجيكي استعداداته لمواجهة ريال مدريد، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه قد أنهى كلوب بروج تدريباته في سانتياجو بيرنابيو أخر مران له استعداداً لمواجهة نظيره ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.
وكان فريق كلوب بروج قد تعادل في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 0/0 ضد نظيره جلطة سراي التركي، في المباراة التي أقيمت على الأراضي البلجيكية .
وعلى صعيد أخر، يسعى ريال مدريد لاستعادة هيبته الأوروبية، ضد كلوب بروج، وذلك بعدما قد تعرض لهزيمة مذلة ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما مني مرماه بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، لتكون الرصاصة الأولى في نعش زين الدين زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو .
مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد ضد كلوب بروج
وعلى صعيد أخر، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة فريقه ريال مدريد ضد كلوب بروج، والتي جائت كالتالي:-
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا ، ألفونس أريولا، ألتوبي.
خط الدفاع :سيرجيو راموس، كارفخال، مارسيلو، رفائيل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو.
خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.
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