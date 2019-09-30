الان تتابع مدرب الشباب: عازمون على التأهل غدا أمام فريق شبيبة ساورة الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

شدد المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم خورخي ألميرون على أهمية مباراة الغد أمام شبيبة الساورة الجزائري في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن حسم لاعبوه لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وقال ألميرون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة برفقة الكابتن عبدالملك الخيبري: “سنخوض غدًا الثلاثاء مباراة مهمة أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري، وذلك بعد أن طوينا صفحة لقاء الاتحاد في الدوري، وعازمون على الفوز بنقاط المباراة من أجل التأهل إلى الدور الثاني”.

وأضاف: “استعرضت للاعبين أخطاء اللقاء السابق، وطالبتهم بالتركيز على بعض النقاط، كما أن هنالك العديد من الأمور الإيجابية”.

وأكد أن ظروف المباراة الأخيرة أمام الاتحاد أجبرته على إجراء تغييرات عدة لم تكن في الحسبان، خصوصاً بعد إصابة لاعب الظهير ما اضطره إلى استبداله بظهير آخر.

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وتابع: “الإرهاق كان واضحًا على اللاعبين خصوصًا في الدقيقة 60، واللاعب جمال بن عمري عانى من شد عضلي أثناء المباراة إضافة إلى تغيير اضطراري، كل هذه الأمور أثرت على نتيجة المباراة الماضية”.

وقال: “اندياي نجم كبير، وهو يحتاج وقت أكبر للتأقلم خصوصاً أنه بعد بطولة إفريقيا تعرض لراحة سلبية، وهو لاعب حديث على المنطقة، ومع الوقت متأكد أنه سيتجلى بشكل أكبر”.

من جانبه علق عبد الملك الخيبري، مضيفا: “تنتظرنا غدًا مباراة مهمة، ونحن جاهزون،وسنلعب من أجل التأهل وأن مباراة الذهاب محفزرة لنا، ورغم ذلك لن نتراخى”.

وأوضح من خلال الأيام الماضية أجرينا عدة حصص تدريبية، وسنطبق ما طلبه منا المدرب.

وشدد بعد الاستهانة بفريق الساورة، و”بحسب خبرتي أخبرت اللاعبين بخطورة مثل هذه المباريات”، على حد قوله.