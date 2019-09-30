الان تتابع مورينيو في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل المدرب العالمي البرتغالي جوزيه مورينيو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداً للمحاضرة التي تقرر أن يلقيها على المدربين السعوديين مساء الثلاثاء، وكان في استقباله مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد.
ويقيم معهد إعداد القادة هذه المحاضرة، بهدف نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع به المدرب البرتغالي، إلى المدربين السعوديين، في المحاضرة التي تمدت إلى ساعتين، ويتخللها حوار بين الجانبين في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذاً لبرامج المعهد في مختلف التخصصات، وفقًا لما ورد عن صحيفة “الرياضية” السعودية.
وخاض مورينيو عدة تجارب تدريبية، حيث بدأ مع بورتو البرتغالي، وقاد تشيلسي الإنجليزي على فترتين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ثم إلى ريال مدريد الإسباني، وكان مانشستر يونايتد آخر محطاته التدريبية.
وعلق لاعب الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق نواف التمياط، على وصول مورينيو قائلا: “مرحبا بالسيد جوزيه مورينيو في جدة، الشكر والتقدير لأخي عبدالله حماد وفريق عمله على ما يقومون به من عمل مميز في معهد إعداد القادة”.
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