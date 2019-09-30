شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يؤجل اجتماعه بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لـ 8 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تأجيل اجتماع لجنة المسابقات العاجل، الذي كان من المقرر فيه البت في أزمة مواجهة الزمالك وفريق جينيراسيون سبورت السنغالي.

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وتم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يقام اليوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق يوم 8 من شهر أكتوبر.

وكان من المقرر أن تصدر لجنة مسابقات الاندية بالكاف قرارها بخصوص ازمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي مساء اليوم في اجتماع عاجل، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى «دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا.

وكانت بعثة الفريق السنغالي قد تمسكت بلعب مباراة الزمالك على أرضية ملعب بتروسبورت، بعدما تم تغيير الملعب لتقام في برج العرب وهو مالم يوافق عليه الفريق السنغالي ليغيب عن حضور اللقاء.