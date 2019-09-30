التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 مانشستر يونايتد حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح مانشستر يونايتد في التقدم في بداية اللقاء عند الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط الشاب سكوت موكتمناي وسرعان ما عادل أرسنال النتيجة فى الدقيقة 59 عن طريق هداف الفريق الجابوني بيير أوباميانج، وقد لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل احتسابه. وبهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ 10.

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