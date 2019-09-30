نجم باريس سان جيرمان يثير ذعر توماس توخيل قبل مواجهة جلطة سراي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كيليان امبامبي

كتب أنس عبد الغني

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خوف مدربه الألماني توماس توخيل، خلال مران اليوم .



وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه بالكاد عاد كيليان مبابي من الإصابة، بعد نحو شهر من الغياب، إلا أنه اتخذ خطوة مثيرة للقلق خلال مران اليوم.

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توخيل يخشى المجازفة بنجم باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي

وأوضح الموقع الفرنسي، أن اللاعب الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في قدمه اليسرى منذ 25 أغسطس الماضي، قد عاد للمشاركة رفقة باريس سان جيرمان ضد بوردو، لينجح في صناعة هدف الفوز لصالح زميله نيمار، إلا أنه أثار قلق توماس توخيل خلال مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة جلطة سراي التركي.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد جلطة سراي :" مبابي لن يكون قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة بعد، والسؤال هو ما إذا كان يبدأ أو ينهي المباراة ".

نجم باريس سان جيرمان يتعرض للانتكاس

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن اللاعب قد شعر ببعبض الإنزعاج في قدمه اليسرى خلال مران اليوم، ليتوجه إلى العيادة الطبية بالنادي الفرنسية، وهو ما أثار ذعر توماس توخيل، والذي لن يجازف بمشاركة اللاعب ضد نظيره التركي جلطة سراي.