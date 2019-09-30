قائمة نارية لـ ريال مدريد أمام كلوب بروج في دوري الأبطال

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب أنس عبد الغني

كشف زين الدين زيدان عن قائمة ريال مدريد أمام كلوب بروج، في المواجهة المنتظرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .



وجائت قائمة ريال ضد كلوب بروج كالأتي :-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا ، ألفونس أريولا، ألتوبي.

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خط الدفاع :سيرجيو راموس، كارفخال، مارسيلو، رفائيل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مذلة ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما مني مرماه بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، لتكون الرصاصة الأولى في نعش زين الدين زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو .