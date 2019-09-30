شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة العربية لألعاب الكرة والمضرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي، أمس الأول (الأحد) الاجتماع التحضيري للدورة العربية لألعاب الكرة والمضرب المزمع إقامتها بمدينة شرم الشيخ، بموعد مقترح خلال الفترة من 4-14 مارس 2020.

وأبدى استعداد مصر لاستضافة الدورة العربية لألعاب الكرة والمضرب. حضر الاجتماع الدكتور مساعد وزير الشباب والرياضة المصري عمر الحداد، ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر، والأمين العام سعود العبدالعزيز، والأمين العام المساعد سعد السفياني، ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في الدورة.

وأعرب رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية الأمير طلال بن بدر، عن شكره لوزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على استضافة الدورة، ودعمه تنفيذ البرامج والأنشطة العربية، واهتمام اتحاد الاتحادات الرياضية العربية بالدورة، كما شكر الاتحادات العربية المشاركة في الدورة والألعاب المصاحبة مثل سباقات الإبل والألعاب الإلكترونية والرياضة للجميع والثقافة الرياضية، ما يجعل ذلك مهرجاناً رياضياً عربياً للكثير من الأحداث الرياضية الجاذبة والمتميزة.