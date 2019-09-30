شكرا لقرائتكم تعرف على القنوات الناقلة لبطولة العالم للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة الطائرة على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك " عن القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم لرجال الطائرة التى تشارك فيها مصر .

وأكدت صفحة اتحاد الطائرة على بث المباريات على قنوات كلا من ، تايم سبورت و النيل الرياضة فضلا عن أبو ظبى الرياضية 2 .

يفتتح منتخب مصر الأول للكرة الطائرة "رجال" المنافسة فى الرابعة فجر غدا الثلاثاء امام نظيره الأسترالى فى أولى مواجهاته بالمونديال المقام . باليابان .

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تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد ، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة ، حيث يستكمل منتخب الفراعنة الاربع مواجهات المقبلة فى مدينة ناجانو أمام إيران و البرازيل و كندا و روسيا يومى 2 ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى .

لاسيما وأن البعثة ستعود إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل إستكمال مشوار البطولة ، أمام كلا من ، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر القادم .

وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح امس إلى مدينة ناجانو اليابانية بتوقيت القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات المونديال ، بعد ان خاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .