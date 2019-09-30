شكرا لقرائتكم الترسانة يتعاقد مع مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق لمدة موسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الشواكيش بدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه بأكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن يبدأ دورى القسم الثانى يوم 20 اكتوبر المقبل بالمجموعة الأولى " الصعيد " على أن تبدأ مباريات المجموعة الثانية فى اليوم الثانى ، على أن تخوض المجموعة الثالثة " بحرى " مبارياتها يوم 22 اكتوبر .

كانت المفاوضات قد بدأت بين مسئولى الترسانة وأحمد جعفر منذ فترة طويلة كللت بالنجاح بين الطرفين عقب موافقة اللاعب على المشاركة مع الفريق بدورى القسم الثانى .