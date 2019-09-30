الارشيف / اخبار الرياضه

الترسانة يتعاقد مع مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الترسانة يتعاقد مع مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق لمدة موسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الشواكيش بدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه بأكتوبر المقبل . 

 

ومن المقرر أن يبدأ دورى القسم الثانى يوم 20 اكتوبر المقبل بالمجموعة الأولى " الصعيد " على أن تبدأ مباريات المجموعة الثانية فى اليوم الثانى ، على أن تخوض المجموعة الثالثة " بحرى " مبارياتها يوم 22 اكتوبر .

 

كانت المفاوضات قد بدأت بين مسئولى الترسانة وأحمد جعفر منذ فترة طويلة كللت بالنجاح بين الطرفين عقب موافقة اللاعب على المشاركة مع الفريق بدورى القسم الثانى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يتعاقد مع مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا