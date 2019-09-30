شكرا لقرائتكم 20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري ضد الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المقرر إقامته غدا فى الخامسة والنصف باستاد الإسكندرية . وضمت القائمة كل من : حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى خط الدفاع : محمود رزق – محمد أنور – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم – محمود شعبان – صبرى رحيل Advertisements خط الوسط : نور السيد – أحمد رفعت – احمد نبيل مانجا – هشام محمد – أحمد حجى – خالد الغندور – أيمن غباشى – رزاق سيسيه خط الهجوم : جدو – خالد قمر – إيمانويل اوكوى كان الإتحاد السكندرى قد تلقى هزيمة فى الأسبوع الأول للمسابقة على يد الزمالك بهدف مقابل للاشئ ، قبل أن يعود ويهزم العربى الكويتى فى لقاء العودة من دور الـ32 للبطولة العربية بهدفين مقابل للاشئ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري ضد الجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.