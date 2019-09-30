شكرا لقرائتكم شطة : الخطاب الأمنى ينقذ اتحاد الكرة والزمالك فى أزمة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت افتعل تلك الازمة لخوض المباراة على ملعب بتروسبورت.

وقال شطة في تصريحات إذاعية : "المشكلة بسيطة، المباراة تم تأجلها لظروف خارجة عن ارادة الجميع، ولم ارى من قبل فريق يرفض قرار صادر من الاتحاد الافريقي"

واردف : على مستوى اللوائح الموقف سليم، واذا خاطب الامن الاتحاد الافريقي سوف تسير الامور بشكل صحيح.

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وأكد : اعتقد ان الفريق السنغالي افتعل تلك الازمة من أجل خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، لانه ملعب ضيق ويستطيع به غلق المساحات بشكل أفضل.

وأتم كلماته : أتوقع ان ينتهي الامر غدا، على اتحاد الكرة ارسال مخاطبات الامن للاتحاد الافريقي، مشيرا بأنه كان يتمنى تدخل هاني أبو ريدة لحل تلك الأزمة.