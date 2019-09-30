شكرا لقرائتكم مصر ونيجيريا على رأس مجموعتى أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
يضع مسئولو اللجنة الخماسية و وزارة الرياضة أمال كبيرة على منتخب مصر الأوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية ، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0 /1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.
تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر ، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي مباشرة إلى نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020.
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