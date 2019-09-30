شكرا لقرائتكم اتحاد الكرةينسق أمنيا لمباراة مصر وبوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة الجهات الأمنية من أجل التنسيق لإقامة ودية منتخب مصر أمام بوتسوانا بحضور جماهيري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن سيكون مسئول عن تحديد العدد النهائى المسموح له بحضور ودية منتخب مصر أمام بتسوانا .

Advertisements

أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى هيئة استاد القاهرة يطلب فيه خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة ،إلى جانب التدريب بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل.

من المقرر أن يعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، القائمة المحلية لمعسكر أكتوبر عقب نهاية مباريات الجولة الثانية للدورى، ويحضر الجهاز المعاون للمنتخب جميع مباريات الدورى الفترة المقبلة لمراقبة اللاعبين عن كثب واختيار الأفضل من بينهم.

كان حسام البدرى المدير الفنى أعلن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريًا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إدارى" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وشادى الجيلانى منسق إعلامى والتونسى أنيس الشعلانى مخطط أحمال ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.