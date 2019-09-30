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وكيل كابونجو كاسونجو فى المغرب لحسم أزمة فسخ التعاقد مع الوداد...

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جدة - عمرو شويل تواجد بلال نظير وكيل أعمال الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، فى المغرب، لحسم أزمة اللاعب مع نادى الوداد المغربى، بعد فسخ النادى المغربى للتعاقد معه وعدم قيده رغم الحصول على بطاقته الدولية من الزمالك واستعارته فى صفقة انتقال محمد أوناجم من الوداد للقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

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وكان الكونغولى كابونجو كاسونجو قد تواصل مع مسئولى النادى الأبيض من أجل مطالبة مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة بالتدخل فى أزمته مع الوداد المغربى، وذلك على خلفية الأزمة التى تعرض لها اللاعب بعدما أصبح غير مرتبط بنادى حتى شهر يناير القادم.

 

وفوجئ كاسونجو بعدم قيده فى قائمة الوداد بعد استعارته لاستكمالهم قائمة الأجانب لديهم ما جعل اللاعب الكونغولى يطلب تدخل الزمالك فى أزمته لحلها خاصة لعدم حصوله على مستحقاته.

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