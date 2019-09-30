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تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى نوفمبر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات في رابطة وري المحترفين السعودي تأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن مباريات كأس دوري والتي كانت من المفترض أن تقام في الخامس من أكتوبر الجاري إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أن التأجيل جاء بسبب انشغال ستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياضن وعدم جاهزية ستاد الامير فيصل بن فهد لاحتضان المواجهة.

وبحسب البيان فإن المباراة ستقام في السادس من نوفمبر المقبل على أرضية ميدان ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

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