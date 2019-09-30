شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات في رابطة وري المحترفين السعودي تأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن مباريات كأس دوري محمد بن سلمان والتي كانت من المفترض أن تقام في الخامس من أكتوبر الجاري إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أن التأجيل جاء بسبب انشغال ستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياضن وعدم جاهزية ستاد الامير فيصل بن فهد لاحتضان المواجهة.

وبحسب البيان فإن المباراة ستقام في السادس من نوفمبر المقبل على أرضية ميدان ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.