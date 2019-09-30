شكرا لقرائتكم إصابة بيليغريني لاعب روما بكسر في القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي روما الإيطالي يوم الاثنين عن إصابة لاعب وسطه لورينزو بيليغريني بكسر في القدم.

وتعرض بيليغريني (23 عاماً) للإصابة بكسر في القدم اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها روما على ليتشي 1 -صفر يوم الأحد.

وعلى الأرجح سيغيب لورينزو بيليغريني صاحب الـ12 مشاركة دولية، عن منتخب إيطاليا خلال المباراتين أمام اليونان وليشتنشتاين يومي 12 و15 أكتوبر المقبل في تصفيات يورو 2020.