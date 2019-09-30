شكرا لقرائتكم "فيفا" يلزم كارديف بدفع قيمة انتقال الراحل سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في بطولة إنجلترا، دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي بدل انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وأشار الفيفا في بيان إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إلى أن على كارديف دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل إليه بين الطرفين في 19 يناير 2019.

وكان نانت تقدم بشكوى أمام "فيفا" في فبراير إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي إلى الدرجة الأدنى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغ 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية، في بحر المانش يوم 21 يناير الماضي.