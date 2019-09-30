محمد صلاح يخوض 6 لقاءات «شرسة» مع ليفربول

الموجز يخوض اللاعب الدولي محمد صلاح مع فريقه ليفربول، مبارايات قوية في شهر أكتوبر القادم، حيث يلعب ليفربول الشهر القادم 6 مباريات بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية. جدول مباريات ليفربول في شهر أكتوبر مباراة أمام سالزبورج النمساوي ، بدوري الأبطال علي ملعب أنفيلد يوم 2 أكتوبر مباراة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي علي ملعب أنفيلد يوم 5 أكتوبر Advertisements مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد خارج ملعبه ، على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي يوم 20 أكتوبر مباراة أمام جينك البلجيكي في بلجيكا بدوري الأبطال يوم 23 أكتوبر مباراة أمام توتنهام هوتسبير خارج ملعبه ، على ملعب توتنهام الجديد في الدوري الإنجليزي يوم 27 أكتوبر مباراة أمام أرسنال على ملعب أنفيلد بكأس الرابطة يوم 30 أكتوبر

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