هاشتاج «#مرتضي_يشوه_سمعه_مصر» يتصدر «تويتر».. ومغردون: شتم واهان الوطن

الموجز

تصدر هاشتاج «#مرتضي_يشوه_سمعه_مصر» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» متهمينه بالإساءة إلى سمعة مصر، وذلك بعدما تم احتجاز رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي في مطار القاهرة على خلفية الاتهام الموجهة له بتقديم رشاوى لطاقم التحكيم الذي كان من المفترض أن يدير المواجهة بين الفريقين.

وغرد حامد حامد قائلًا: «مرتضى منصور شتم واهان مصر كلها في برنامج يعرض على قناة الحدث، من هنا نطالب السيد مكرم محمد احمد إيقاف برنامج الزمالك اليوم، البرنامج اللي تسبب في تلوث سمعي وبصري، لكل المصريين».

وقالت رانيا: « متخيل حد عادى عنده يقول مصر مش أمان رغم أن مفيهاش حاجة بس ناديه يصعد، واحد المفروض رئيس (نادى الكرامة والوطنية) بيحاول بشتى الطرق يثبت أن بلده فيها عمليات إرهابية، لأ وكمان ما استقبلش ضيوفه وحبسهم فى المطار...وسب وخوض فى الأعراض كالعادة على الهوا ومفيش محاسبة».

وقال اسم يحمل «فتوتا»: « حال ضاضا لما عرف ان الفريق السنغالي مش عايز يسافر».

وقال حساب يحمل اسم «الشعلة»: «واحد محسوب عليه إنه عضو مجلس شعب ورئيس لنادي يطلع يشكك ف قدرة أمن بلده ويشوه بلده بالشكل الإستفزازي دا»

وغرد حامد قائلًا: «رجل الدولة عاوز يقول أن الدولة غير مستقرة.. ومخصص اعلام له علشان يصدر الازمة دي للبلد. بنقول عاوزين جمهور في المدرجات .. وعاوزين يستضيفوا بطولة قارية كمان كام شهر.. وده طالع يقول البلد فيها إرهاب ويوقع البورصة»

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وأكد أحمد أمام قائلًا: «علشان تحقيق غرض معين يتم تشويه صورة مصر ويتم الترويج ان مصر دوله غير آمنه».

وقال حساب يحمل اسم «يوكا» : «وصل بينا الحال ان الفريق السنغالى يحاول يثبت ان مصر آمنه، واهل بلدها فيهم فئه مختله بتحاول تثبت ان مصر فيها ارهاب علشان مصالحهم الشخصيه ولذلك نفتح التدوين على»

وشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي هجوما شرسا على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واتهموه بالإساءة إلى سمعة مصر، وذلك بعدما تم احتجاز رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي في مطار القاهرة على خلفية الاتهام الموجهة له بتقديم رشاوى لطاقم التحكيم الذي كان من المفترض أن يدير المواجهة بين الفريقين.

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة مساء السبت الماضي على ملعب بتروسبورت، في القاهرة، قبل أن يقرر الأمن نقلها إلى برج العرب بالإسكندرية، لإتاحة فرصة الحضور الجماهيري، لكن الفريق السنغالي اعترض على قرار النقل ورفض خوض المواجهة رغم توجه الزمالك إلى الملعب وتأهبه لخوض اللقاء.

وهاجمت الجماهير وبالأخص مشجعي الأهلي، التصرف الذي أظهر رئيس النادي السنغالي في موقف حرج لدى سفر بعثة فريقه، فضلا عن اعتبارهم أن محاولات الزمالك لنقل المباراة إلى برج العرب، استندت على أن القاهرة ليست آمنة بما يكفي لاستضافة مباريات جماهيرية.

" مرتضى منصور " شتم واهان مصر كلها في برنامج يعرض على قناة الحدث، من هنا نطالب السيد مكرم محمد احمد إيقاف برنامج الزمالك اليوم، البرنامج اللي تسبب في تلوث سمعي وبصري، لكل المصريين. #حذاء_الخطيب_مقام_مرتضي#مرتضي_يشوه_سمعه_مصر