وارهولم يحرز ذهبية سباق 400 م حواجز وصمبا ثالثا









اسماء السيد - احتفظ العداء النروجي كارستن وارهولم بلقبه بطلا لسباق 400 م حواجز في أحد أكثر السباقات إثارة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى الاثنين في الدوحة.

وسجل وارهولم (23 عاما) الذي لم يخسر في آخر 14 سباقا له، 47.42 ثانية متقدما على الاميركي راي بنجامين (47.66 ث)، في حين حل القطري عبد الرحمن صمبا ثالثا (48.03 ثانية).

Advertisements

وكانت الاعين شاخصة نحو هذا السباق لانه ضم ثلاثة عدائين نزلوا تحت حاجز الـ47 ثانية واقتربوا من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية) على ملعب مونتخويك الاولمبي في برشلونة عام 1992.

وبفوزه باللقب العالمي للمرة الثانية تواليا، انضم وارهولم الى ناد نخبوي من العدائين في هذه المسافة يضم الأميركي الشهير اد موزيس ومواطنه كيرون كليمنت وفيليكس سانشيز ("سوبرمان") من جمهورية الدومينيكان، الذين نجحوا في إحراز لقبين متتاليين في هذا الاختصاص في بطولة العالم.

اما صمبا فبدا واضحا بأن الاصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي أثرت بعض الشيء على مستواه لكنه نجح في منح بلاده الميدالية البرونزية معوضا خيبة أمله قبل سنتين عندما اصطدم بأحد الحواجز وخرج خالي الوفاض.

