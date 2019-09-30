لقب ثالث تواليا للروسية لاسيتسكيني في الوثب العالي

اسماء السيد - حققت الروسية ماريا لاسيتسكيني التي تشارك تحت علم محايد بسبب ايقاف اتحاد بلادها، لقبها الثالث تواليا في مسابقة الوثب العالي ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاثنين في الدوحة.
وقفزت لاسيتسكيني 2.04 أمتار من محاولتها الاولى متفوقة على الاوكرانية ياروسلافا ماهوتشيك التي بلغت الثامنة عشرة قبل أيام قليلة والتي اجتازت الارتفاع ذاته لكن في محاولتها الثالثة.
وجاءت الاميركية فاشتي كانينغهام (2.02 م) ثالثة.
وكانت لاسيتكيني توجت بطلة أيضا في بكين عام 2015 وفي نسخة لندن قبل سنتين.
وبعد أن حسمت الذهبية، حاولت لاسيتكيني الوثب على ارتفاع 2.08 لكنها فشلت في محاولاتها الثلاث.
يذكر أن الرقم القياسي في هذه المسابقة مسجل باسم البلغارية ستيفكا كوستادينوفا مع 2.09 م عام 1987.
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