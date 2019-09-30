الأوغندية ناكايي بطلة سباق 800 م في غياب سيمينيا









اسماء السيد - حققت العداءة الاوغندية حليمة ناكايي ذهبية سباق 800 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاثنين في الدوحة، في غياب العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا الغائبة عن البطولة.

وسجلت ناكايي 1:58.04 دقيقة وحلت الاميركية رايفن روجرز ثانية (1:58.18 دقيقة)، في حين اكتفت مواطنتها اجي ويلسون بالمركز الثالث (1:58.84 د).

ونجحت ناكيي في تكتيكها لأنها بقيت تعدو إلى جانب متصدرة السباق ويلسون قبل أن تنطلق بسرعة فائقة في الأمتار الأخيرة وتحسم السباق في صالحها.

ولم تشارك سيمينيا بطلة العالم مرتين في السباق بعد أن ألغى قاض سويسري قرارا بالتعليق الموقت للقواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، التي تلزم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، بخفضها إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.