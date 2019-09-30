الإثيوبي إدريس يحتفظ بلقبه في سباق 5 آلاف م

اسماء السيد - احتفظ العداء الإثيوبي مختار إدريس بلقبه بطلا للعالم في سباق 5 آلاف م، بإحرازه الإثنين ذهبية هذا السباق مسجلا زمن 12:58,85 دقيقة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في الدوحة.
وتفوق ادريس على مواطنه سيليمون باريغا (19 عاما) الذي سجل 12:59,70 دقيق، والكندي محمد أحمد (13:01,11 د).
وكان إدريس وضع في النسخة الأخيرة من بطولة العالم (لندن 2017)، حدا لسيطرة العداء البريطاني الشهير محمد فرح على هذه المسافة في النسخ الثلاث السابقة، متوجا بالمعدن الأصفر.
أما النروجي الصاعد ياكوب اينغيبريغستن فحل خامسا على رغم تقدمه في مراحل مختلفة، علما بأن السباق شهد مشاركة شقيقيه هنريك وفيليب.
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