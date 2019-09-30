الكينية شيبكويتش تعوض خيبة لندن في سباق 3 آلاف م موانع

اسماء السيد - عوضت العداءة الكينية بياتريس شيبكويتش خيبة أملها جراء عدم إحرازها أي ميدالية في نسخة لندن عام 2017، وتوجت بالذهبية في سباق 3 آلاف م موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى الاثنين في الدوحة.
وكانت شيبكويتش الوحيدة التي نزلت تحت حاجز الـ9 دقائق مسجلة 9:57.84 دقيقة متفوقة على الاميركية ايما كوبيرن حاملة اللقب مع 9:02.35 دقيقة والالمانية جيزا كراوزه (9:03.30 دقيقة).
وتعرضت شيبكويتش الى خيبة أمل في لندن عندما نسيت تخطي أحد الحواجز المائية ثم عادت إلى الوراء لاجتيازه لتخرج خالية الوفاض بحلولها رابعة.
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