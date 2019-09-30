مولودية الجزائر الى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - تأهل مولودية الجزائر الجزائري الى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ظفار العماني 1-1 الإثنين في صلالة في إياب دور الـ32.

وسجل محمد نقاش في الدقيقة 75 هدف التعادل والتأهل لمولودية الجزائر، بعدما كان عبد العزيز المقبالي افتتح التسجيل لظفار(61).

وكان مولودية الجزائر قد فاز ذهابا بهدف أيوب عزي، ليصعد الى دور الـ16 ويتابع مشواره في البطولة التي يشارك فيها بنسختها الجديدة للمرة الثانية، في حين ودع ظفار من مشاركته الأولى.

وعلى عكس مباراة الذهاب التي غابت عنها الفرص، أتت مباراة الإياب أكثر إثارة، وبدأها أصحاب الأرض بالضغط مبكرا للتسجيل، لكنهم واجهوا تألقا لافتا من حارس مرمى المولودية فريد شعال.

وكان عبد العزيز المقبالي صاحب الفرصة الأولى بتسديدة من ركلة حرة أبعدها شعال الى ركنية (12)، ثم حاول المنذر العلوي بكرة قوية اثر ركنية لكن الحارس تواجد في المكان المناسب مجددا (18).

ورد بلقاسم براهيمي بتسديدة متقنة بعيدة صدها الحارس الدولي العماني فايز الرشيدي ببراعة (22).

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وافتتح ظفار التسجيل بعد عرضية أرضية من العلوي أكملها المقبالي في شباك شعال الذي عجز عن صدها (61)، لتعود الأمور الى نقطة البداية بعدما تعادل الفريقان بنتيجتي الذهاب والإياب.

لكن محمد نقاش كان له رأي آخر بتسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة بعدما تلقى عرضية سددها خلفية في شباك الرشيدي (75).

وقال نقاش "قمنا بمجهود كبير من أجل التأهل. لعبنا ضد فريق مميز على أرضه وصنع الكثير من الفرص للتسجيل، ولاسيما في الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وغامرنا أكثر (هجوميا)، وعادلنا النتيجة التي صعدت بنا الى الدور المقبل" .

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