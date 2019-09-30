هاليب تخرج من الدور الثاني لكنها تتأهل الى الماسترز









اسماء السيد - انتهى مشوار الرومانية سيمونا هاليب عند الدور الثاني لدورة بكين (ألف نقطة) بخسارتها أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 2-6 و3-6 الإثنين، في يوم شهد تقدمها في تصنيف رابطة المحترفات الى المركز الخامس على حساب الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو.

وخلافا لمباراتها الأحد في الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون حين فازت 6-1 و6-1، تأثرت الرومانية البالغة من العمر 28 عاما بالآلام التي عانت منها الأسبوع الماضي في أسفل ظهرها ما اضطرها الى الانسحاب من مباراتها في الدور الثالث لدورة ووهان الصينية.

وكشفت هاليب "لم أستعد كامل عافيتي بعد مباراتي الأولى (الأحد ضد بيتيرسون)، وبالتالي كان من الصعب علي أن ألعب، وهي (ألكسندروفا) قدمت أداء جيدا جدا"، مضيفة "الإصابة من ووهان ازدادت سوءا وعلي العودة الى موطني من أجل الخضوع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي. أن أرتاح بعض الشيء والحصول على العلاج".

وسقطت بطلة رولان غاروس الفرنسية لعام 2018 وويمبلدون الإنكليزية لهذا العام بعد 64 دقيقة من مواجهتها مع الروسية المصنفة 38 عالميا، إلا أن ذلك لا يحمل أي تأثير على مشاركتها في بطولة الماسترز الختامية المقررة في شينزين الصينية بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ اعلنت رابطة المحترفات عن ضمان تأهلها السادس تواليا الى البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم.

وستشارك هاليب فعليا للمرة الخامسة تواليا في هذه البطولة كونها انسحبت العام الماضي بسبب إصابة في ظهرها.

وحسمت المقاعد الأربعة الأولى لهذه البطولة بتأهل الأسترالية آشلي بارتي، التشيكية كارولينا بليشكوفا، هاليب وأندرييسكو التي احتاجت الإثنين الى تقديم أفضل ما لديها في أول مباراة لها منذ انجاز تتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز، من أجل التأهل الى الدور الثاني على حساب البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و2-6 و6-1.

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وارتكبت الكندية البالغة 19 عاما والتي حققت المفاجأة قبل أسابيع معدودة بفوزها على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في نهائي فلاشينغ ميدوز، 31 خطأ مباشرا في مباراتها الثلاثاء دون أن يمنعها ذلك من تحقيق فوزها الرابع عشر تواليا.

وتلتقي المصنفة خامسة في هذه الدورة في اختبارها المقبل البلجيكية إيليز مرتنز الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-2 و6-3.

وبلغت الدور الثالث أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة والهولندية كيكي برتنز الثامنة بفوزها على الصينية يافان وانغ 7-6 (7-5) و7-6 (7-1) والأوكرانية الأخرى دايانا ياستريمسكا 7-6 (7-5) و6-3 تواليا، فيما أقصيت اللاتفية يلينا أوستابنكو من الدور الثاني بخسارتها أمام التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 2-6 و1-6.

وفي أبرز نتائج الدور الأول، فازت الأميركية ماديسون كيز الحادية عشرة على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و7-6 (7-5).

وتوجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي بلقب الدورة الموسم الماضي على حساب اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، وهي بدأت حملتها بنجاح بفوزها في الدور الأول على الأميركية لورن ديفيس الصاعدة من التصفيات 6-1 و6-3.

وتشارك في الدورة أيضا بارتي المصنفة أولى، وهي تأهلت مباشرة الى الدور الثاني حيث تلتقي الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا.

