انسحاب شيبرز وتا لو من منافسات 200 م









اسماء السيد - انسحبت العداءة الهولندية دافني شيبرز حاملة ذهبية سباق 200 م في النسختين الأخيرتين من بطولة العالم لألعاب القوى، من النسخة الحالية المقامة في الدوحة قبيل انطلاق التصفيات الاثنين بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الهولندي على حسابه على تويتر "للأسف، لن تكون دافني شيربز عند انطلاق سباق 200 م اليوم".

واضطرت شيبرز الى الانسحاب أمس من نهائي سباق 100 م بعد معاناتها من أوجاع في العضلة الضامة اثر مشاركتها في الدور نصف النهائي من التصفيات.

وتعيش سيبرز موسما صعبا منذ سقوطها على السلم في شباط/فبراير وتعرضها لاصابة في ظهرها حينها.

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ولم يوضح الاتحاد الهولندي ما اذا كانت شيبرز قادرة على المشاركة مع منتخب بلادها في سباق التتابع 4 مرات 100 م الذي تبدأ تصفياته الجمعة.

الى ذلك، أعلنت العداءة العاجية حاملة ماري جوزيه تا لو فضية سباق 200 م في لندن قبل عامين، انسحابها من السباق ذاته أيضا لاصابة في ركبتها تعرضت لها في نصف نهائي تصفيات 100 م، لكنها خاضت السباق النهائي ونالت الميدالية البرونزية.

وقالت تا لو على حسابها على انستاغرام "بالأمس بعد نهاية تصفيات نصف نهائي سباق 100 م مباشرة، شعرت بأوجاع في ركبتي. لم أكن وارد اقلاق راحة مدربي لانني اكره الانسحاب".

واضافت "توجهت الى اخصائي العلاج الفيزيائي الذي قام بعمل رائع ما سمح لي بخوض السباق النهائي (...) ونجحت بإحراز البرونزية".

وختمت "للأسف، لن اكون جاهزة اليوم لخوض سباق 200 م على الرغم من أن قلبي يريد لكن ركبتي ترفض ذلك".