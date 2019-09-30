ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم 30-9-2019 في الدوري الإنجليزي

نقدم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي الفريقين اليوم السبت لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريقين في لقاء الليلة لتحقيق الفوز من أجل سحب النقاط، ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، ويسعى المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد والأخر لارسنال إلى تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في هذه البطولة وذلك سعياً وراء تحقيق اللقب والفوز الغالي، وسوف يستعين المدرب في لقاء اليوم على خدمات العديد من اللاعبين ذات المهارة والروح العالية.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية ويعلق عليها المعلق الرياضي المشهور عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

استطاعاللاعب سكوت ماكتومناي تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول عند الدقيقة 45 من زمن اللقاء، وذلك قبل أن يسجل اللاعب اوباميانج هدف ارسنال والتعادل عند الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وذهب اللقاء الآن للدقيقة 77 وسط ضغط كبير من عناصر الفريقين من أجل تسجيل هدف التقدم.