شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تنقل كأس العالم لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة الطائرة على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" عن القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم لرجال الطائرة التى تشارك فيها مصر .

وأكدت صفحة اتحاد الطائرة على بث المباريات على قنوات كل من، تايم سبورت والنيل الرياضة فضلاً عن أبو ظبى الرياضية 2 .

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ويفتتح منتخب مصر الأول للكرة الطائرة "رجال" المنافسة فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء امام نظيره الأسترالى فى أولى مواجهاته بالمونديال المقام باليابان .

تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد ، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة، حيث يستكمل منتخب الفراعنة 4 مواجهات المقبلة فى مدينة ناجانو أمام إيران والبرازيل وكندا وروسيا يومى 2، 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى لاسيما وأن البعثة ستعود إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كلٍ من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرًا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهرالمقبل

وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح أمس إلى مدينة ناجانو اليابانية بتوقيت القاهرة استعدادًا لانطلاق منافسات المونديال، بعد أن خاض منتخب الطائرة معسكرًا مغلقًا بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .